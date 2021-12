Calciomercato Milan – Difesa, un nazionale tedesco alla corte di Pioli?

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) si aspetta rinforzi in difesa per gennaio | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Tra poco meno di un mese aprirà la sessione invernale di calciomercato ed il Milan, purtroppo, dovrà intervenire per reperire un sostituto di Simon Kjær. Il difensore centrale danese, come noto, è stato operato per la lesione del legamento crociato anteriore e per la reinserzione del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Di fatto, la sua stagione è già finita e per il Diavolo è una grossa perdita da colmare. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, stanno già sondando il panorama italiano ed internazionale alla ricerca di un calciatore alla sua altezza.