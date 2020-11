Milan, Saelemaekers è considerato un ottimo prospetto di terzino

Il Milan crede in Saelemaekers: futuro da terzino?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato, per quanto concerne il Milan, dei ragazzi nati nel 1999. Giocatori forti, talentuosi che, sebbene molto giovani, stanno dando un bel contributo alla causa rossonera anche grazie al sapiente lavoro del tecnico Stefano Pioli.

Tra questi, Alexis Saelemaekers per il quale il settore tecnico del Milan prevede un grande futuro. “Il laterale belga racchiude in sé tanti ruoli – si può leggere sulla ‘rosea‘ – e potrebbe evolversi scalando in difesa. Arrivato dall’Anderlecht a gennaio, ha esordito a San Siro quando ancora esistevano pubblico, applausi e fischi. Ha esordito in casa contro il Verona, in febbraio: tentò la via del gol e non gli andò bene”.

Sarà, però, un altro Saelemaekers quello che disputerà Milan-Verona di domenica sera. "È un altro giocatore, molto più ordinato e incisivo – ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' -. Saelemaekers è considerato un ottimo prospetto di terzino. Per ora è un polivalente che Pioli ha provato un po' ovunque dietro Zlatan Ibrahimović".