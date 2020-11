Calciomercato Milan – Szoboszlai cambia squadra. Maldini alla finestra

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: SZOBOSZLAI

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Torna di moda il nome di Dominik Szoboszlai. E’ da alcune ore che si parla nuovamente del talento ungherese, che, ricordiamo, in ben due occasioni è stato vicino a vestire la maglia del Milan.

La prima con Zvonimir Boban, che si era accordato con il Salisburgo per una cifra pari a 25 milioni di euro e una percentuale del 20% sulla futura rivendita. La seconda con Ralf Rangnick, che aveva strappato un accordo con il giocatore la scorsa estate. Poi, come tutti sanno, Stefano Pioli è rimasto al Milan e dunque le cose sono cambiate.

Szoboszlai nel frattempo ha firmato il rinnovo di contratto con il Salisburgo fino al 2023, ma è chiaro che un talento del genere è destinato ben presto a calcare palcoscenici più importanti. Interessanti a tal proposito le parole di Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, che ha rilasciato qualche giorno fa a Tuttosport. “A gennaio o a giugno cambierà squadra e, come ho detto anche a Dominik, l’Italia sarebbe il posto migliore per lui. Adesso ha una valutazione sui 25-30 milioni: penso che da noi se lo possano permettere la Juventus e poche altre società. Io lo conosco benissimo e fossi in un top club lo prenderei al volo. In passato si è parlato della Juventus e so per certo che erano interessate a lui anche Lazio, Milan e Napoli. Szoboszlai è un centrocampista che confeziona assist e segna, può giocare mezzala oppure dietro la punta”.

Ecco, Szoboszlai rappresenta il profilo ideale per il fondo Elliott. Giovane di prospettiva che però ha già dimostrato il suo talento in campo internazionale. Certo, 25-30 milioni non sono pochi, ma neanche tanti considerando il valore dell’ungherese. Maldini e Massara hanno già dimostrato con Tonali di saper affondare il colpo per chi merita, e dunque non è escluso una virata decisa sul giocatore già a partire dal mese di gennaio. Staremo a vedere, ma una cosa è certa: Szoboszlai è pronto per una nuova avventura. INTANTO NOVITA’ SU BRAHIM DIAZ E DALOT: IL PIANO DEL MILAN>>

