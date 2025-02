Milan-Verona 1-0 , i rossoneri riescono a strappare tre punti davvero fondamentali contro i gialloblù in una partita sofferta, ma che dà la possibilità al Milan di accorciare sulla Lazio per il quarto posto, valido per un posto nella prossima Champions League . Tante le reazioni nel post partita. Tra queste anche quella di Arrigo Sacchi . L'ex allenatore rossonero ha parlato anche della gara del Diavolo a San Siro. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Sacchi: "Conceicao lavora per un gruppo e un gioco. Cose complicate. Mi auguro che..."

"Il Milan resta agganciato alla zona Champions battendo il Verona a San Siro. Io, che voglio bene ai rossoneri, pretenderei sempre il massimo, ma mi rendo conto che, data la situazione, le cose sono piuttosto complicate. Conceicao sta lavorando per costruire un gruppo e dargli un gioco, però i risultati non sono sempre soddisfacenti. Il gol di Gimenez, comunque, può regalare un po' di tranquillità a tutto l'ambiente in attesa della sfida delicatissima di Champions League, martedì sera, contro il Feyenoord. Mi auguro che il Milan riesca a passare il turno e che, piano piano, diventi una squadra che diverte la sua gente".