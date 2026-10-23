Maignan e un rosso che pesa: si è scusato con il gruppo Milan. Il retroscena e le stroncature in pagella

Uno dei protagonisti negativi della sconfitta in Europa League del Milan contro il Bournemouth è Mike Maignan: il portiere rossonero è stato espulso al 27' per una manata in faccia ad Adams. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il francese ha riconosciuto l’errore con il gruppo squadra, ritenendo sbagliata la scelta di gioco.

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Come raccontato dal quotidiano, il portiere francese è stato tra i primi a lasciare lo stadio dopo aver regalato la maglia al connazionale Diakité che lo aspettava di fronte allo spogliatoio rossonero. Quando la squadra è arrivata, al triplice fischio, Mike si è intrattenuto pochi minuti per poi lasciare agli altri la stanza e aspettare il resto del gruppo sul pullman.

Il Diavolo aveva iniziato male la partita anche in parità numerica: troppa sofferenza del centrocampo e della difesa rossonera che non riusciva a superare la prima pressione forte degli inglesi. Errori individuali e anche tecnici abbastanza banali. Sotto 2 a 0 e con un uomo in meno la partita è di fatto finita: i rossoneri hanno messo in campo almeno uno spirito battagliero, ma non c'era spazio per una rimonta che sarebbe stata incredibile.

I voti e le pagelle dei quotidiani sportivi per Maignan

è stato bocciato da tutti i quotidiani sportivi italiani. Ecco nel dettaglio i giudizi della stampa:

La Gazzetta dello Sport (Voto 4):

"Para su Christie, ma dice di no anche a Evanilson e a Hill. Su un angolo mette le mani in faccia con troppo vigore ad Adams e viene espulso. Poteva e doveva stare più attento".

Il Corriere dello Sport (Voto 4):

"Spiazzato completamente sul rigore incassato. Poi la follia totale con la manata plateale in faccia ad Adams. Un errore che da un giocatore esperto come lui non ti aspetti".

Tuttosport (Voto 3):

"Come direbbe un milanese imbruttito, ha parcheggiato le mani in faccia ad Adams - ma qui di imbruttito c’è solo il gesto del portiere che si becca un rosso giusto e causa un rigore".