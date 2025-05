Il Milan perde, 3-1, sul campo della Roma nell'ultima trasferta stagionale: nell'annata 2025-2026 non farà le coppe europee. L'analisi

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Roma-Milan, partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 3-1 per i giallorossi. Una sconfitta, l'ennesima di questa annata disastrosa, che, per il Milan di Sérgio Conceição, coincide con l'addio all'ultima illusione.