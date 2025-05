Mancano una quindicina di giorni all'apertura della prima finestra del calciomercato estivo 2025 (1°-10 giugno) e il Milan, per ammissione del suo amministratore delegato, Giorgio Furlani, è già operativo - da tempo - ai fini di potenziare un organico che, nella stagione che sta per andare in archivio, non ha reso certamente come avrebbe potuto. L'annata ventura il Diavolo dovrà riscattarsi e, pertanto, non è utopia pensare ad una mini-rivoluzione a Milanello e dintorni. PROSSIMA SCHEDA