Il giornalista Franco Ordine ha stilato un interessante editoriale incentrato su Milan-Roma, elogiando in particolare Tammy Abraham

Il giornalista Franco Ordine ha stilato un editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nella sua edizione online, al termine di Milan - Roma , commentando la prestazione dei rossoneri ed in particolare di Tammy Abraham , autore di una doppietta. Ecco, dunque, il suo pensiero.

Milan-Roma, Ordine: "Abraham alla Cristiano Ronaldo. Ma c'è ancora da ..."

"Adesso diranno che è tutto merito del calcio-mercato appena concluso dal Milan. Adesso diranno che è merito della presenza in panchina di Santiago Gimenez se, all’improvviso, Tammy Abraham è diventato l’eroe del primo tempo di Milan-Roma, in palio la qualificazione alla semifinale della coppa Italia. Di fatto l’inglese, messo sotto accusa per qualche errore di mira sotto porta, è diventato sugli assist di Theo, un cecchino eccellente. Primo gol di testa fantastico, con elevazione alla Cristiano Ronaldo. Secondo gol da bomber di razza sull’uscita del portiere".