Countdown per il rientro in gruppo di Pulisic

Il Diavolo si fermerà oggi, domani e dopodomani. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, a Milanello: in quell'occasione Fonseca spera di poter riavere a disposizione, in gruppo, anche lo statunitense Christian Pulisic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Via Tomori, il suo erede già gioca in Serie A >>>