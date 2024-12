Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Da oggi fino al giorno di Natale, per il Milan non ci sono allenamenti in programma presso il centro sportivo di Milanello. La squadra di Fonseca, infatti, si riposerà per 3 giorni e riprenderà ad allenarsi giovedì 26 per preparare al meglio la sfida di domenica 29, alle ore 20:45, contro la Roma di Ranieri. I rossoneri, che devono ancora recuperare la partita contro il Bologna di fine ottobre, sono ottavi con 26 punti.