Milan, rivoluzione d’attacco: Joao Felix il colpo finale di un mercato scoppiettante

Un Milan rivoluzionato: gli altri movimenti di mercato — L’arrivo di João Félix è solo l’ultimo tassello di una sessione di mercato invernale movimentata, che ha già visto l’arrivo di Santiago Giménez dal Feyenoord e la partenza di Álvaro Morata. Lo spagnolo si è trasferito al Galatasaray con la formula del prestito oneroso da 6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni nel 2025 o 9 milioni nel 2026.

Anche Noah Okafor ha salutato il Milan, trasferendosi al Napoli in prestito oneroso per 1,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni. Per lui, l’opportunità di rilanciarsi sotto la guida di Antonio Conte e provare a convincere gli azzurri a investire su di lui a fine stagione.

Il Milan ha tentato fino all’ultimo di assicurarsi anche Nikola Krstović dal Lecce, presentando un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus, con l’idea di lasciarlo in prestito in Puglia fino a giugno. Tuttavia, il Lecce ha rifiutato la proposta, preferendo trattenere il proprio bomber almeno fino a fine stagione.

Situazione più complessa per Luka Jović, ormai ai margini del progetto rossonero. Il serbo ha rifiutato le destinazioni proposte, tra cui Monza e Spartak Mosca, e rischia di rimanere fuori dalle liste per il resto della stagione.

Colpi last-minute: Sottil arriva, Chukwueze verso il Fulham — In serata, il Milan ha lavorato a un’operazione in uscita per Samuel Chukwueze, in trattativa con il Fulham per un prestito con diritto di riscatto.

Parallelamente, i rossoneri hanno chiuso per Riccardo Sottil, in arrivo dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Un’operazione che garantisce a Conceição un’alternativa in più sulle fasce.

Ora la rincorsa alla Champions League — Con questa rivoluzione di mercato, il Milan ha ridisegnato la propria struttura offensiva, mettendo a disposizione di Conceição giocatori funzionali al suo progetto. L’obiettivo è chiaro: rilanciare la corsa alla Champions League e chiudere la stagione nel migliore dei modi. Ora toccherà al campo dire se questa rivoluzione invernale porterà i risultati sperati. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Giménez alla conferenza stampa di presentazione >>>