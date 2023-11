Il Milan corteggia Ibrahimovic: le condizioni poste dallo svedese

Finora, però, come ricordato dal 'CorSport', Zlatan non ha ancora sciolto le riserve. Ha smesso, infatti, di giocare da appena cinque mesi e vuole godersi un periodo di pausa dopo una carriera lunga e vincente. Ibrahimovic sta valutando con calma cosa fare in futuro, anche perché ha molte attività imprenditoriali che sta seguendo ora in prima persona.

Zlatan vorrebbe un ruolo operativo, non da uomo immagine — Il Milan non ha imposto a Ibra una 'deadline', ovviamente. Però spera di ricevere una risposta da lui il prima possibile. Ma in che ruolo potrebbe tornare Ibrahimovic in rossonero? Per il quotidiano romano, Zlatan accetterebbe solo un incarico operativo, dove può decidere e dire la sua su ogni aspetto della squadra.

Ibra, infatti, non accetterà un ritorno al Milan senza metterci la faccia, non sarà un uomo immagine. E su questo aspetto ci sono ancora molti punti da chiarire. Il club meneghino è disponibile a parlare di tutto per riaccoglierlo a casa. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, chi arriverà in difesa tra questi tre? I nomi >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.