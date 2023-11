Calciomercato Milan – Casting per il difensore centrale: i nomi nuovi

Calciomercato Milan: a gennaio un nuovo difensore centrale

Il Milan promuoverà subito in Prima Squadra il giovane Jan-Carlo Simić il quale, insieme a Davide Bartesaghi, tamponerà l'emergenza. A gennaio 2024, però, il club di Via Aldo Rossi - che non interverrà nel mercato degli svincolati - opererà sicuramente in entrata. A questo proposito, i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio stanno già valutando dei nomi che possano fare al caso del tecnico Stefano Pioli.