Milan: Ricci, Modric, Jashari e i vari incastri per un centrocampo rinnovato

La mediana del Milan è il reparto più rinnovato grazie al calciomercato. La Gazzetta dello Sport analizza il nuovo centrocampo rossonero
Il calciomercato rossonero non è ancora terminato. Il grande colpo a mancare è quello dell'attaccante. Ieri sera, nel prepartita di Milan-Bari, il direttore sportivo Igli Tare ha dichiarato che un nuovo centravanti arriverà. Chi? Non è ancora dato saperlo. Intanto, la prima partita ufficiale ha mostrato a tutti i nuovi innesti del centrocampo: Ricci da titolare, Modric e Jashari da subentrati. Il reparto nevralgico della squadra è stato rivoluzionato nel corso di quest'estate. Dalla penuria di opzioni della scorsa stagione si è passati a una discreta abbondanza di soluzioni. Certo, la cessione di Reijnders è stata dolorosa. I sostituti, però, sono arrivati per non farlo rimpiangere. Una cosa è sicura: la nuova mediana sembra più completa, almeno a livello numerico e di caratteristiche dei giocatori.

L'importanza del centrocampo

Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno da subito avuto le idee chiare: il centrocampo è il reparto cruciale. Le manovre sul calciomercato lo hanno certificato. Come ha dichiarato il DS prima della gara contro il Bari, la mediana è stata considerata prioritaria. Ed ecco che tre dei primi cinque acquisti dell'estate sono stati fatti proprio in quella zona di campo. In ordine, sono arrivati Ricci, Modric e Jashari. Il reparto è poi completato da Fofana, Loftus-Cheek e Musah (il quale probabilmente verrà impiegato di più largo sulla destra).

La Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio all'importanza del centrocampo per le big della Serie A. L'inizio del campionato è dietro l'angolo e i rispettivi allenatori stanno cercando di curare con attenzione la mediana delle proprie formazioni. In particolare, la rosea passa in rassegna i calciatori che verranno impiegati con compiti di regia. Da Calhanoglu a Sucic per l'Inter, da Locatelli a Koopmeiners per la Juventus, da Lobotka a De Bruyne per il Napoli. E il Milan?

Milan, il nuovo centrocampo

I rossoneri si trovano ad avere diverse soluzioni, ragionando su uno schieramento che prevede tre giocatori. Ieri sera contro il Bari la mediana a 3 possedeva i seguenti interpreti (da destra a sinistra): Loftus-Cheek, Ricci e Fofana. La regia è stata affidata all'ex Torino, il quale è stato poi sostituito da Modric a metà secondo tempo. Con il croato è entrato anche Jashari, che si è posizionato nel ruolo di mezzala sinistra. Lo svizzero, in realtà, può giocare anche come vertice basso.

Il Milan ha dunque tre calciatori in grado di giostrare da registi, più due mezzali fisiche e capaci di inserirsi nell'area avversaria. Quest'ultima è la specialità di Loftus-Cheek. Fofana è più un profilo box-to-box. In conclusione, è difficile immaginarsi entrambi fuori dal campo contemporaneamente. Il francese, in particolare, ha caratteristiche abbastanza uniche nel reparto e la sua sostanza potrebbe esaltare le qualità dei nuovi registi rossoneri.

