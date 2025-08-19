Milan: Ricci, Modric, Jashari e i vari incastri per un centrocampo rinnovato

Il calciomercato rossonero non è ancora terminato. Il grande colpo a mancare è quello dell'attaccante. Ieri sera, nel prepartita di Milan-Bari, il direttore sportivo Igli Tare ha dichiarato che un nuovo centravanti arriverà. Chi? Non è ancora dato saperlo. Intanto, la prima partita ufficiale ha mostrato a tutti i nuovi innesti del centrocampo: Ricci da titolare, Modric e Jashari da subentrati. Il reparto nevralgico della squadra è stato rivoluzionato nel corso di quest'estate. Dalla penuria di opzioni della scorsa stagione si è passati a una discreta abbondanza di soluzioni. Certo, la cessione di Reijnders è stata dolorosa. I sostituti, però, sono arrivati per non farlo rimpiangere. Una cosa è sicura: la nuova mediana sembra più completa, almeno a livello numerico e di caratteristiche dei giocatori.