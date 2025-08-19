Milan: Ricci, Modric, Jashari e i vari incastri per un centrocampo rinnovato

La Gazzetta dello Sport ha dedicato uno spazio all'importanza del centrocampo per le big della Serie A. L'inizio del campionato è dietro l'angolo e i rispettivi allenatori stanno cercando di curare con attenzione la mediana delle proprie formazioni. In particolare, la rosea passa in rassegna i calciatori che verranno impiegati con compiti di regia. Da Calhanoglu a Sucic per l'Inter, da Locatelli a Koopmeiners per la Juventus, da Lobotka a De Bruyne per il Napoli. E il Milan?
Milan, il nuovo centrocampo—
I rossoneri si trovano ad avere diverse soluzioni, ragionando su uno schieramento che prevede tre giocatori. Ieri sera contro il Bari la mediana a 3 possedeva i seguenti interpreti (da destra a sinistra): Loftus-Cheek, Ricci e Fofana. La regia è stata affidata all'ex Torino, il quale è stato poi sostituito da Modric a metà secondo tempo. Con il croato è entrato anche Jashari, che si è posizionato nel ruolo di mezzala sinistra. Lo svizzero, in realtà, può giocare anche come vertice basso.
Il Milan ha dunque tre calciatori in grado di giostrare da registi, più due mezzali fisiche e capaci di inserirsi nell'area avversaria. Quest'ultima è la specialità di Loftus-Cheek. Fofana è più un profilo box-to-box. In conclusione, è difficile immaginarsi entrambi fuori dal campo contemporaneamente. Il francese, in particolare, ha caratteristiche abbastanza uniche nel reparto e la sua sostanza potrebbe esaltare le qualità dei nuovi registi rossoneri.
