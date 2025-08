Milan, Ricci chiave per Allegri: ecco i suoi compiti in difesa e in attacco

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', un giocatore che ha particolarmente convinto nella tournée del Milan sarebbe Samuele Ricci, schierato in tutte e tre le partite a protezione della difesa. Il suo potrebbe essere un ruolo chiave nella tattica di Allegri: mediano basso che dovrà aiutare la difesa. Obiettivi? Prendere meno gol ed essere più coperti. Non solo copertura: per Ricci anche recupero palla e impostazione dal basso. Secondo il quotidiano, Ricci sarebbe già diventato un perno importante per il centrocampo di Allegri.