Milan, ribadita la fiducia a Conceicao. Ma il club si aspetta una reazione

Giovedì 27 febbraio, alle ore 20:45, il Milan sarà di scena al 'Dall'Ara', contro il Bologna di Vincenzo Italiano, per il recupero della 9^ giornata di campionato. Quindi, domenica 2 marzo, alla medesima ora, affronterà la Lazio a 'San Siro'. Due squadre con le quali i rossoneri stanno combattendo per un posto in Europa la prossima stagione.