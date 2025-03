Mike Maignan, portiere rossonero, ha scontato in Lecce-Milan il turno di squalifica in campionato: tornerà titolare sabato contro il Como

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato un retroscena che, forse, non tutti sanno e che riguarda Mike Maignan , portiere e capitano del Milan .

Milan, ecco cosa ha fatto sabato Maignan

Come noto, Maignan ha saltato Lecce-Milan, sabato pomeriggio al 'Via del Mare', poiché squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in seguito all'espulsione per proteste rimediata nel tunnel degli spogliatoi di 'San Siro' al termine di Milan-Lazio. Motivo, un'espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, Gianluca Manganiello.