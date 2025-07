Milan, Ramazzotti: “Tomori è un altro rispetto allo scorso anno, Thiaw…”

"Allegri nella sua carriera di giocatori ne ha rilanciati tanti e a Milanello sta allungando la lista: Tomori non sembra neppure parente del difensore che lo scorso anno lo ha trascorso quasi tutto in panchina; Thiaw, dopo il no al Como, sta lavorando con attenzione e le amnesie del 2024-25 finora non le ha mostrate".