Milan, quanti soldi persi senza Champions! Buco importante

Secondo 'Tuttosport', sarebbe difficile capire quanto il Milan perderà nel bilancio che scatterà dal primo luglio 2025, ma la più che probabile mancata partecipazione alla prossima Champions League e pure a una delle due coppe europee minori, priverebbe il club di Via Aldo Rossi degli introiti provenienti dalla Uefa e dagli incassi del botteghino per le partite casalinghe. Per questo il quotidiano parla di un buco di circa 100 milioni di euro. Per questa stagione, il Milan incasserà dalla Uefa circa 60 milioni frutto di 18.62 come bonus partecipazione, 7.05 per la posizione nella classifica del maxi girone iniziale, 17.3 come quota europea e 4.16 come quota non europea, 10.5 come bonus risultati, 1 milione per essersi piazzati fra il 9° e il 16° posto e 1 milioni per la partecipazione ai playoff.