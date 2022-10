Milan, qualificati in Champions League e fai tris italiano

Napoli super e quasi certo del primo posto, Inter avanti, manca il Milan a cui basta un pareggio per essere in tre agli ottavi.

Stefano Bressi

Questa potrebbe essere una Champions League particolare e il Milan potrebbe tornare invece alla normalità. Le squadre spagnole, che hanno dominato in questi anni, sono quasi tutte fuori ed è passato solo il Real Madrid, mentre l'Italia rischia di fare il tris. Due italiane sono già sicure, mentre manca il Milan per poter fare tre su quattro. Addirittura anche il Portogallo può portarne avanti tre sue tre. Di un altro livello Inghilterra e Germania: rischiano entrambe il quattro su quattro. Ricorda poi La Gazzetta dello Sport che anche la Champions League, come i campionati, si giocherà dopo il Mondiale e quindi tutto può succedere.

Napoli avanti da primo? — Sono solo due le squadre a punteggio pieno: Napoli e Bayern Monaco, ennesima dimostrazione del valore della squadra partenopea. Addirittura i partenopei possono permettersi il lusso di perdere 3-0 contro il Liverpool in trasferta ed essere comunque primi nel girone. E quindi testa di serie ai sorteggi. Il motivo è semplice: differenza reti migliore e all'andata vittoria per 4-1 in casa. Ha il miglior attacco con 20 gol segnati e un'ottima difesa.

Milan e Inter seconde? — Per i nerazzurri nessuna sorpresa ieri: il Plzen è stato annientato. Che la qualificazione fosse cosa fatta si era capito dopo il pareggio con il Barcellona in trasferta, che ha fatto seguito alla vittoria in casa. Passerà da seconda. Invece per il Milan basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi da secondo: una qualificazione che manca dal 2013/14, nove stagioni. Un risultato alla portata.

Napoli, le possibili avversarie — Il sorteggio sarà il 7 novembre e il tabellone sembra davvero spaccato, il che può creare un vantaggio per il Napoli: tutte le più forti sono in prima fascia. In seconda ci dovrebbe essere il Liverpool appunto e poi una tra Paris Saint-Germain e Benfica, che si contendono il primo posto all'ultima. I partenopei, da primi, non dovrebbero avere un sorteggio difficilissimo: a parte una di quelle due, le altre sono il Borussia Dortmund, il Porto o il Bruges, il Lipsia o lo Shakhtar: nessuna meglio degli azzurri.

Milan e Inter, possibili avversarie — Sicura del secondo posto l'Inter, mentre il Milan comunque non può andare oltre la seconda posizione. Ciò significa che troveranno una tra il Real Madrid, il Manchester City e per i rossoneri possibile anche il Bayern Monaco del girone nerazzurro. Poi sempre una tra PSG e Benfica, mentre sarebbe positivo una tra Bruges e Porto o del Gruppo D, magari non il Tottenham che potrebbe arrivare secondo.