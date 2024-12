Pulisic potrebbe rientrare per Milan-Roma del prossimo 29 dicembre, anticamera della trasferta del Diavolo in Arabia Saudita per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Finora, senza dubbio - ha commentato il quotidiano torinese - Pulisic è stato il miglior giocatore del Milan di Fonseca. Il suo forfait rischia di creare problemi non indifferenti al tecnico lusitano. Il quale, adesso, logicamente chiederà un maggiore apporto a Leao.