Milan-PSG, domani faccia a faccia con Donnarumma | Champions League News

La Curva Sud Milano , la scorsa settimana, aveva pubblicato una storia su 'Instagram' nella quale mostrava dei bancali pieni di scatole di cartone. Si prepara, insomma, a contestare con forza l'ex idolo. Non è da escludere, secondo il quotidiano torinese, che tra oggi e domani, in alcune zone della città e nello stadio, possano comparire degli striscioni contro il numero 99.

Nella conferenza stampa della vigilia di PSG-Milan, come si ricorderà, Donnarumma aveva detto che i fischi degli ultras milanisti gli avevano fatto male . Anche nel corso della partita del 'Parco dei Principi', poi, sia durante il riscaldamento (svolto sotto il settore ospiti) sia durante la gara, c’è stato una sorta di assaggio di quello che lo attenderà domani sera .

Difficilmente Donnarumma - reo di aver lasciato il Milan a parametro zero nel 2021 - otterrà il perdono da parte dei suoi ex tifosi, che, adesso, lo attendono al varco. Sarà interessante capire e vedere come reagirà il ragazzo alle bordate di fischi che lo aspettano. LEGGI ANCHE: Milan, fiducia a Pioli: il club è convinto di una cosa >>>