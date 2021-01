Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (31/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con i successi di Milan e Inter negli anticipi del sabato della 20^ giornata di Serie A. I rossoneri passano a Bologna (Ante Rebić e Franck Kessié su rigore), i nerazzurri dilagano contro il Benevento a ‘San Siro‘ grazie a Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. Restano sempre 2 punti di distacco in classifica tra le due squadre, in favore di quella di Stefano Pioli. Intanto, però, la Juventus vince in casa della Sampdoria (Federico Chiesa ed Aaron Ramsey), ritrovando, così, un ritmo da primato. Sarà un duello avvincente fino al termine della stagione.

