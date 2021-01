Bologna-Milan, Pioli a Sky: “Vittoria sudata, ma meritata”

Bologna-Milan, le dichiarazioni di Pioli a Sky Sport

Terminata Bologna-Milan, match del Dall’Ara valido per la 20^ giornata di Serie A: ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli rilasciate a Sky Sport.

Sulla prestazione: “È stata una vittoria che abbiamo dovuto conquistarci e che abbiamo sudato. Abbiamo giocato una buona prestazione, intensa e con tante occasioni.”

Sulle sconfitte: “Il nostro percorso deve prevedere che si possono perdere certe partite. Abbiamo abbassato il nostro livello di attenzione contro squadre contro cui non dovevamo farlo come l’Atalanta. Bisogna mantenere il livello di queste prestazioni e ora stiamo lavorando tanto in settimana. Stiamo recuperando giocatori e più siamo meglio è.”

Su Ibrahimovic: “È stato determinante nella nostra vittoria, ha vinto tanti duelli e ha portato su la squadra. Lui e Franck hanno la responsabilità di essere rigoristi. Ibrahimovic è il nostro campione e colui che difende il gruppo. Se è vero che la forza del lupo sta nel branco e che la forza del branco sta nel lupo cominciamo a essere forti”

