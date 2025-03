Milan Primavera, motivo di sorriso rossonero: è in finale di Coppa Italia

In campionato, il Milan Primavera occupa, stabilmente, un posto per disputare i playoff Scudetto e, pertanto, l'annata può dirsi senza dubbio positiva. Anche perché tanti giocatori si stanno prendendo le luci della ribalta, come il portiere Alessandro Longoni e il centrocampista Christian Comotto, entrambi classe 2008, che giocano sotto età. Ma la filosofia del settore guidato dal responsabile Vincenzo Vergine è chiara: far crescere i talenti il più velocemente possibile, per foraggiare il Milan Futuro e magari la Prima Squadra.

Unico passaggio a vuoto in Youth League — Il binomio tra Vergine e Guidi, che si conoscevano già da prima, sta assicurando continuità e stabilità al progetto, nonché di risultati sul campo. L'unico 'passaggio a vuoto'? La Youth League. Con Ignazio Abate in panchina, il Milan Primavera era arrivato prima in semifinale e poi in finale del torneo internazionale nelle ultime due stagioni. Con la nuova Fase Campionato della Champions dei giovani, è uscito subito.

Ma non mancherà di certo occasione per rifarsi. In chiusura, un ulteriore nota di merito per il vivaio del Milan: è un serbatoio molto proficuo per le Nazionali giovanili italiane. A inizio marzo, il Milan era infatti il club che dava maggiori convocati alle Nazionali giovanili, con 30, due in più dell'Atalanta e quattro in più della Juventus.