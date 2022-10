Milan, poco possesso e capacità di attaccare in verticale: l’analisi del gioco rossonero

MILAN, L'ANALISI DEL GIOCO DI PIOLI

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza il gioco che propone Stefano Pioli con il suo Milan. Dal punto di vista delle statistiche, riporta il quotidiano torinese, 'il Milan di Stefano Pioli si conferma undici intenso e verticale. I rossoneri utilizzano infatti il possesso (53.3%) per manipolare il sistema difensivo avversario, al fine di creare spazi da occupare per velocizzare l’attacco alla profondità. Non a caso la formazione milanese è soltanto nona per tempo medio per sequenza offensiva (9.56sec.) e decima (al pari della Salernitana) per numero di passaggi ad azione d’attacco (3.28). Questi dati confermano appunto come il possesso rossonero non sia ridondante, ma tenga invece sempre conto della volontà verticale del proprio allenatore'.

'I numeri della fase difensiva ci indicano una formazione che ha il quarto indice PPDA del campionati (l’indice che misura la pressione di una squadra) ed il sesto dato per quanto concerne la Build-up Disruption (+2.35%), il valore che misura l’efficacia del pressing di una squadra sul possesso avversario', prosegue il quotidiano. Il Milan si conferma, insieme al Napoli, la squadra più europea del campionato di Serie A. I rossoneri hanno sempre la stessa idea di gioco, che prevede una costruzione ragionata, una fase di sviluppo fondata sul movimento dei suoi interpreti e sull’occupazione delle ampiezze e della zona centrali di rifinitura. Inoltre i rossoneri invadono gli ultimi trenta metri di campo con molti elementi. Quello che invece non è prevedibile è il come gli uomini di Pioli vadano ad attuare questo piano gara.

In questo senso, il Milan spesso ha impostato il gioco con i mediani sfalsati (uno basso fra i centrali difensivi ed uno più avanti in verticale) oppure una prima costruzione a tre come contro il Chelsea, così come spesso si è potuto notare come i terzini giochino larghi o anche dentro il campo o, ancora, un Tonali aperto per liberare linee di passaggio centrali. La costante del gioco di Stefano Pioli sono Theo Hernandez e Leao, i quali occupano la corsia mancina e tutto lo spazio a disposizione.