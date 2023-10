Milan, segnali di malumori e malessere. Pioli ha il controllo

Pioli ha il controllo

Pioli, continua il quotidinao, può gestire con serenità il momento del Milan, al di là delle dichiarazioni dei giocatori e dei mal di pancia di chi viene sostituito. A meno che non si verifichi un crollo verticale e improvviso, ha l’opportunità per lavorare con una visione orientata a fine stagione. Occorrerà cambiare passo. Il Milan ha dato ottimi segnali nel primo tempo a Napoli. Il peso degli infortuni poi non aiuta di certo. Un guaio soprattutto in chiave Champions perché, se in campionato ci sono tempo e spazio per rimontare, tra una settimana al Meazza si presenterà il Psg. Il Milan, se vuole gli ottavi, non può permettersi di sbagliare ancora. LEGGI ANCHE: Milan, emergenza in difesa. Ecco una possibile soluzione dal mercato