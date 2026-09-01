Nelle ultime concitate ore della sessione estiva di calciomercato, il Milan e il Fulham sono tornati a bussare con decisione alla porta del Lecce per chiedere informazioni su Tiago Gabriel. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista sportivo di SportMediaset ed esperto di trattative in diretta dall'Hotel Sheraton di Milano, il club rossonero sta tentando il colpo last minute. L'allenatore milanista Rúben Amorim sta infatti spingendo molto con la proprietà per aggiungere una pedina di spessore alla propria batteria di difensori centrali, e il giovane talento portoghese classe 2004 rappresenta il profilo ideale. La trattativa non si preannuncia semplice: la società salentina è aperta alla cessione, ma non intende fare sconti rispetto alla propria richiesta iniziale.

Calciomercato Milan, le cifre per Tiago Gabriel e l'ostacolo Lecce

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il fattore Jorge Mendes e la corsa contro il tempo

Il club pugliese ha fissato il prezzo del cartellino e non scende dalla valutazione didi euro. Una cifra importante per un ragazzo arrivato nel Salento nel gennaio 2025 per poco meno di 1,5 milioni di euro dall'Estrela Amadora, ma giustificata da una crescita esponenziale. Il difensore centrale ha dimostrato affidabilità totale nell'ultima stagione sotto la guida di Eusebio Di Francesco, collezionando ben 39 presenze complessive tra Serie A (37 gettoni su 38) e Coppa Italia (2), impreziosite anche da 2 gol in campionato. Il suo contratto con i giallorossi scadrà il 30 giugno 2027, con un'opzione di rinnovo per altre due stagioni, elemento che permette al club salentino di fare il prezzo senza l'acqua alla gola.Il nome di Tiago Gabriel è nei radar del Milan da diversi mesi e l'affare potrebbe sbloccarsi sul traguardo grazie alla regia di. Il calciatore è infatti gestito dalla scuderia 'Gestifute', l'agenzia del potente procuratore portoghese che ha lavorato a strettissimo contatto con la dirigenza di Via Aldo Rossi in questa finestra estiva. Mendes ha svolto ruoli chiave come intermediario in diverse operazioni e, in certi frangenti, ha agito come un vero e proprio 'direttore sportivo ombra' per il club. Le lancette corrono veloci verso le ore 20:00, momento esatto in cui calerà il sipario sulle trattative. Vedremo se il Diavolo riuscirà a piazzare la zampata decisiva o se l'assalto finale su precisa richiesta di Amorim verrà definitivamente rinviato alla sessione invernale.