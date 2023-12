“Milan presuntuoso”: Pioli ha fatto una cosa che non è andata giù

Il Milan di Stefano Pioli è in caduta libera. Il Diavolo ha 9 punti di distanza dall'Inter capolista in Serie A e 7 dalla Juventus seconda. I rossoneri, in campionato, farebbero meglio a guardarsi dietro, dal tentativo di rimonta di Roma, Bologna, Napoli, Fiorentina e Atalanta in zona Champions.