La rivelazione: “Conte apre al Milan”. Trema la panchina di Pioli? Il punto

Così non va. Il Milan di Stefano Pioli ha incassato, sabato sera in casa dell'Atalanta, la sua sesta sconfitta stagionale (4 in Serie A più 2 in Champions League) in appena 20 partite ufficiali complessive e c'è chi vedrebbe volentieri Antonio Conte sulla panchina rossonera al posto del tecnico di Parma. Anche perché il rendimento complessivo del Diavolo, nell'anno solare 2023, è da squadra di metà classifica: in 51 gare totali, solo 22 vittorie, a fronte di 13 pareggi e ben 16 sconfitte. Molte di quest'ultime con un'imbarcata. La situazione, insomma, sta diventando drammatica.