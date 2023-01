Milan, Pioli pensa più al risultato che al gioco: “Dobbiamo essere concreti”

Il 'Corriere dello Sport' riporta le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Pioli: ecco cosa ha detto il tecnico del Milan

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli alla vigilia del match di oggi, alle 12.30, contro il Sassuolo. E' un Pioli che non vorrà badare tanto al gioco ma al risultato da ottenere: "Soprattutto adesso ci servono dei risultati positivi per ritrovare entusiasmo, parlare serve poco. Anche una vittoria sporca ma di carattere ci farebbe bene, dobbiamo essere una squadra consapevole e concreta. Ci siamo preparati bene, daremo il massimo per tornare alla vittoria". Pensiero condivisibile in quanto il Milan è reduce da risultati non ottimi: "Sono il primo responsabile perché probabilmente non ho trasmesso quello che volevo. In questi giorni ho cercato di essere più chiaro e diretto. È il collettivo che deve dare una mano ai singoli, non viceversa".

Il Sassuolo rievoca bei ricordi, in quanto lo scorso maggio il Milan conquistò lo scudetto proprio sul campo dei neroverdi. Ma se questo può far sorridere, c'è da tenere in considerazione il fatto che, in passato, i neroverdi spesso hanno causato dolori ai rossoneri nelle gare disputate a 'San Siro'. Proprio per questo motivo, oggi il Milan dovrà giocare questa partita come se fosse una finale: "Il Sassuolo è veloce e tecnico, a tratti aggressivo. Dovremo fare attenzione soprattutto alle loro ripartenze, perché hanno giocatori pericolosi in avanti. Ci vuole grande unione per voltare pagina. Dobbiamo essere compatti come lo sono stati i nostri fantastici tifosi all'Olimpico dopo la sconfitta, dimostrando con la nostra qualità di meritare il loro sostegno. Sta a noi uscirne, credendo in ciò che facciamo e affrontando le difficoltà come una sfida. Ora ci sono meno sorrisi, ci rendiamo conto che il momento è delicato e abbiamo grande senso del dovere. Dobbiamo fare bene le cose semplici".

Infine si è anche parlato di calciomercato. L'offerta presentata alla Roma per l'acquisto di Zaniolo non è stata ritenuta sufficiente dai giallorossi. Il mercato del Milan, dunque, è (quasi) chiuso, al massimo si vedranno delle operazioni in entrata che riguardano dei giovani talenti da inserire nella squadra Primavera. Pioli, in ogni caso, non fa drammi e punta molto sui calciatori che già possiede: "Abbiamo già le risorse necessarie per superare questo momento, la società è stata chiara da tempo e siamo a posto così. Stiamo recuperando gli infortunati, peccato per lo stop di Tomori ma giocando molto dobbiamo metterlo in conto e abbiamo alternative all'altezza". Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming.