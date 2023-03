Milan, il piano anti-Napoli: difesa a 4, centrocampo robusto e Leao largo

Domenica sera il Milan sarà ospite del Napoli al 'Maradona': Stefano Pioli studia un piano ben preciso per tentare il colpaccio

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Napoli-Milan, gara in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio 'Maradona'. In particolar modo la 'rosea' parla delle novità di formazione che potrebbero riguardare i rossoneri, con Stefano Pioli che starebbe valutando diverse novità per cercare di portare a casa un risultato positivo e ridurre il distacco di 23 punti dalla squadra di Spalletti. Storicamente questo è uno stadio che porta bene al Diavolo: nelle ultime tre stagioni, la squadra di Pioli non ha mai perso. Nel 2020, subito dopo il primo lockdown, il Milan pareggiò 2-2 per poi vincere qualche mese dopo 3-1. L'ultimo incontro risale ad un anno fa, quando una spaccata di Giroud consentì ai rossoneri di portare a casa una vittoria pesantissima ai fini dello scudetto.

Quella era una squadra molto compatta, oggi il Milan deve ritrovare solidità in quanto fa fatica a restare sul pezzo. Parlando di scelte di formazione, considerato che Kalulu sarà out a causa del problema al polpaccio, in difesa potrebbe rivedersi Kjaer, Thiaw permettendo. Accanto al danese ci sarà Tomori, in quanto Pioli starebbe pensando di tornare al 4-2-3-1 che gli ha dato tante soddisfazioni. Inoltre l'allenatore del Milan starebbe pensando di irrobustire il centrocampo inserendo Krunic, oltre ai sicuri titolari Bennacer e Tonali. E le novità riguarderebbero anche il reparto avanzato, con Leao che tornerebbe largo a sinistra, un ruolo che gli consente di essere devastante e di alternarsi con il compagno di fascia Theo Hernandez.

Chi sarà sicuro di giocare è sempre lui: Olivier Giroud. L'anno scorso in questo stadio trovò il suo primo gol in trasferta, mentre quest'anno, lontano da San Siro, ha segnato solamente a Marassi contro la Sampdoria. Chissà se sarà un'altra occasione per trovare la rete lontano da casa. Infine non sarà certo di partire con i compagni Zlatan Ibrahimovic, il quale ha rimediato un problema fisico in nazionale tanto da non essere andato nemmeno in panchina ieri nel match contro l'Azerbaigian. Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.