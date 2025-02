Milan, per Conceicao ritmo lento: va peggio di Fonseca pre-esonero!

Milan, il primo Conceicao peggio dell'ultimo Fonseca — Il cammino fatto dal Milan di Fonseca in Champions League, con le 4 vittorie consecutive dopo le prime 2 sconfitte iniziali, è stato pregiudicato da quello di Conceicao con il k.o. di Zagabria e i playoff contro il Feyenoord. Migliorato, però, il ritmo in campionato: per Conceicao, 4 punti in più rispetto al suo predecessore. Ad ogni modo, ha scritto il 'CorSport', si tratta di una sorta di 'gara tra due tartarughe'.

E il quarto posto in classifica, con questo andamento lento, resta un miraggio. Contro Bologna, giovedì 27 febbraio al 'Dall'Ara' e Lazio, domenica 2 marzo a 'San Siro', serviranno 6 punti, altrimenti addio al sogno di una rimonta in zona Champions. Difficile dare alla gestione Conceicao una prima valutazione generale. Il Milan ha pagato episodi sfavorevoli e sfortunati, ma, a volte (come a Como o contro il Parma) la Dea bendata aveva sorriso al Diavolo.

Fanno discutere alcuni aspetti della sua gestione — Non sta pagando, poi, la scelta di Conceicao di schierare sempre i presunti 'Fab Four' davanti dal 1'. Quando hanno giocato tutti titolari, in ben quattro partite, i rossoneri non hanno mai vinto e segnato solo due gol. Meglio, invece, quando sono stati schierati in campo a gara in corso. Fanno discutere, poi, anche alcune scelte tecniche dell'ex tecnico del Porto, come i cambi in corsa, ma anche l'approccio iniziale alle partite.

Conceicao, però, rispetto a Fonseca, ha un'attenuante importante: nei suoi quasi due mesi da allenatore del Milan, ha avuto solo dodici allenamenti completi a disposizione, non contando le sedute di scarico, quelle video o le rifiniture pre-gara. Pochi.