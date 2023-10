Milan, rebus Pellegrino: zero minuti in campo e convocato in Nazionale

Marco Pellegrino è un mistero al Milan, così apre il pezzo di Tuttosport. «Ha bisogno ancora un po’ di tempo», ha detto non più tardi di un paio di settimane fa il tecnico rossonero Stefano Pioli. Il piano per il difensore potrebbe essere simile a quello intrapreso da Thiaw. Il difensore un anno fa era considerato un po’ l’oggetto misterioso della rosa milanista. In realtà, Pioli e lo staff ci stavano lavorando: una volta scatenato, il tedesco è diventato subito un possibile titolare per la difesa. Pellegrino è un mancino naturale, una caratteristica importante. Ha stupito un po' tutti la sua convocazione in Nazionale, nonostante gli zero minuti in rossonero. Per Pellegrino, un sogno che si realizza. Poter giocare affianco di Messi. Pellegrino è andato in tribuna con la maglia dell'Argentina. Intanto però la mossa del ct Scaloni ha tolto il difensore del Milan dagli eleggibili per la nazionale italiana. La speranza di Pellegrino che possa esplodere anche con una stagione in crescendo nel Milan. LEGGI ANCHE: Milan, le parole del proprietario Gerry Cardinale al premio Leonardo Da Vinci Niaf