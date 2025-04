Sull'Atalanta: "L’Atalanta non tratterrà i gioielli che dovevano andar via già la scorsa estate: dopo il blitz di agosto, a vuoto, per Ederson il Manchester United non ha certo smarrito il numero di targa del talentuoso metronomo brasiliano. Aveva già proposto 50 milioni ed è nelle condizioni di ritoccare l’offerta. In fondo, dalle parti di Old Trafford hanno una cassaforte infinita e la predisposizione a perdere gente di enorme livello come McTominay e De Gea, ma questo è un altro discorso".