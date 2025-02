Milan, Pavlovic rinato con Conceicao: i motivi tattici e non solo

Strahinja Pavlovic, come scrive 'Tuttosport', è cambiato completamente con Sergio Conceicao in panchina. Il difensore serbo, arrivato in rossonero in estate per 18 milioni dal Red Bull Salisburgo, con Paulo Fonseca non aveva trovato quel feeling tecnico necessario per garantirli il posto. Il difensore era finito ai margini del portoghese e del suo calcio posizionale. Il serbo era abituato più ad una marcatura uomo su uomo, con la possibilità di potere giocare con tanto campo da coprire, sfruttando la sua buona velocità in recupero.