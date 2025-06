Milan, Pasotto: “Gimenez è tutto da valutare. In attacco …”

Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto dei piani del Milan in attacco tra Gimenez e la nuova punta in arrivo. Ecco il suo pensiero

"Un'altra zona delicata è quella al centro dell'attacco. Perché se sui lati Pulisic e Leao sono due colonne, è tutta da valutare come sarà la seconda stagione di Gimenez in rossonero". Così Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto dei piani del Milan in attacco tre Gimenez e la nuova punta in arrivo. Ecco il suo pensiero: "La prima ha vissuto più ombre che luci".