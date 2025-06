Nella notte italiana prendono il via i quarti di finale della Gold Cup. Grande attesa per il Messico del centravanti del Milan Gimenez

Nella notte italiana prendono il via i quarti di finale della Gold Cup, la principale competizione calcistica per le nazionali di Nord e Centro America. Grande attesa per il Messico del centravanti del Milan Santiago Gimenez, che scenderà in campo con l'obiettivo di proseguire il proprio cammino nel torneo.