Milan, Pasotto: “4-3-3 come sistema di gioco. Con Allegri …”

"Appare chiaro che il sistema di gioco, quanto meno inizialmente, sarà il 4-3-3. Con Allegri, allenatore che gradisce l'ampiezza, il sistema dovrebbe essere più evidente". Così Marco Pasotto , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto del possibile piano di gioco di Massimiliano Allegri . Il suo pensiero: "Soprattutto, la mediana a tre "vera" dovrebbe garantire quell'equilibrio in fase difensiva che il 4-2-3-1 della scorsa annata non aveva. Il perno di tutto, secondo il ds rossonero, sarà il centrocampista davanti alla difesa, che agirà piuttosto basso".

Milan, quale sistema di gioco con Allegri? Ecco il pensiero di Pasotto

Pasotto continua: "La stessa difesa a quattro rossonera dell'anno scorso in realtà mutava spesso in una linea a tre in fase di possesso. Però il 4-3-3 sancisce di fatto la scomparsa del trequartista".