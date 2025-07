Milan, partono i test fisici: ecco chi è atteso oggi e domani

Milan, Allegri a Milanello prepara la stagione. Ecco i protagonisti dei primi test

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per i primi test odierni, in campo e in palestra, presenti oggi Chukwueze, Loftus-Cheek, Jimenez, Bondo, Sportiello, Bartesaghi, Pobega e Nava, oltre al nuovo acquisto Ricci. Domani sarà il turno di un secondo gruppo al quale si uniranno alcuni di quelli che suderanno oggi.