Milan, Ordine: “Vulcano in eruzione. Una sola buona novella. Cardinale…”

"È il derby dei forti contrasti e dei pronostici sulla carta scontati". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha scritto del Derby di domani contro l'Inter su 'Il Giornale'. "Tra Milanello e gli uffici di casa Milan, c'è un vulcano in perenne eruzione. Il tifo della curva sud in sciopero perenne, il mercato in continua evoluzione che rende precaria la preparazione da parte del tecnico, l'assenza, pesante, di Fofana a metà campo, una sola buona novella, il debutto di Walker in difesa".