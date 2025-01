Milan, Ordine: “Perdi un bel mucchio di milioni! Impresa tafazziana”

"È sempre lo stesso Milan di questi ultimi sciagurati mesi ". Così Franco Ordine , giornalista che parla spesso del mondo rossonero, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Ecco il suo intervento su 'Il Giornale'. "Capace cioè di vincere ma anche di perdere da tutti. Anche dalla Dinamo di Zagabria, al Milan riesce un’impresa tafazziana. E cioè passare dal sesto al tredicesimo posto, risucchiato nei play off".

Milan, Ordine: "Un’impresa tafazziana. Una serataccia e una premessa..."

Ordine continua con il suo intervento: "Perde un bel mucchio di milioni e centra un'altra rovinosa sconfitta grazie a un infortunio clamoroso di Gabbia e un folle uno-due di Musah. Resta il misfatto del Milan, con un tempo da dimenticare, e una ripresa in dieci più decente. È la premessa più deludente alla settimana del derby. Nel frattempo Gimenez, in Francia, si procura un infortunio. Una serataccia per il Milan!".