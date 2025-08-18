Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Ordine: “Modric delizia. Se Estupinan avesse un piede più educato …”

Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia. Il parere anche su Modric ed Estupinan dal suo editoriale per 'Il Giornale'
"Missione compiuta con una smorfia di preoccupazione. La missione è quella del risultato scolpito dal 2 a 0 con superamento del primo turno di coppa Italia. La smorfia è legata all'infortunio muscolare di Leao. È probabile che debba saltare il debutto in campionato con la Cremonese". Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia. Il parere anche su Modric ed Estupinan dal suo editoriale per 'Il Giornale'.

Ordine: "Milan impressiona per delle novità positive. Ovazione per Modric. Estupinan ..."

L'analisi sul nuovo Milan: "Milan che impressionano per una serie di novità positive. La prima, forse la più importante, è il pressing sui difensori del Bari eseguito nei tempi e con la ferocia giusti. La produzione offensiva del Milan è molto soddisfacente".

Su Modric ed Estupinan: "L'ovazione maggiore arriva puntuale con l'ingresso di Modric a metà ripresa (una delizia le sue giocate) insieme con Jashari e Musah chiamati a dare maggiore velocità d'esecuzione alle giocate che potrebbero trovare efficacia se a sinistra Estupinan avesse un piede più educato e coraggio nelle scelte".

