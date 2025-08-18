"Missione compiuta con una smorfia di preoccupazione. La missione è quella del risultato scolpito dal 2 a 0 con superamento del primo turno di coppa Italia. La smorfia è legata all'infortunio muscolare di Leao. È probabile che debba saltare il debutto in campionato con la Cremonese". Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Milan-Bari 2-0 di Coppa Italia. Il parere anche su Modric ed Estupinan dal suo editoriale per 'Il Giornale'.