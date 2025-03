"Ibrahimovic ha spento i riflettori, e non si è visto né a Milanello né col Como probabilmente infastidito dalla striscia di critiche che si è concentrata sul suo ruolo e sulla sua attività". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha detto la sua sul nuovo direttore sportivo del Milan e dell'allenatore. L'analisi a 'Il Corriere dello Sport': "Il profilo del ds che non può che avere le stesse caratteristiche applicate durante il dopo Maldini, cioè nessuna autonomia assoluta ma disponibilità a lavorare in gruppo con ad, Ibra, Moncada e tecnico. Il Milan ha capito che quel vuoto deve essere colmato. Le caratteristiche richieste per il futuro collaboratore sono sempre due: italiano con conoscenza del campionato e alto profilo professionale. La svolta è prevista per aprile".