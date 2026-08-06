Il filo rosso dell'emozione e della riconoscenza unisce l'Australia a Milano nel nome di un'icona immortale. A Perth, a migliaia di chilometri di distanza da San Siro, continuano le storiche manifestazioni d'affetto per onorare la memoria di Franco Baresi, l'eterno Capitano rossonero scomparso lo scorso venerdì all'età di 66 anni. Un dolore che ha colpito l'intero mondo del calcio e che ha visto anche Filippo Inzaghi protagonista di un momento di grandissima commozione.

Il pellegrinaggio di Pippo Inzaghi al murales di Baresi

Appena sbarcato in Australia con il suo Palermo per disputare le amichevoli precampionato contro Melbourne City e Juventus, l'ex bomber del Milan ha voluto rendere immediatamente omaggio all'eterno Capitano rossonero. Accompagnato dai massimi dirigenti rosanero – il direttore generale Giovanni Gardini, il direttore sportivo Carlo Osti e il team manager Fabio Pinna – SuperPippo si è recato in pellegrinaggio davanti al murales dedicato a Baresi nel centro di Perth.

Come evidenziato dall'edizione odierna di Tuttosport, Inzaghi ha vissuto un momento di profondo raccoglimento ai piedi dell'opera, dove ha depositato un mazzo di fiori. Un gesto identico a quello compiuto soltanto pochi giorni fa dal nuovo tecnico milanista Rúben Amorim e dal difensore Matteo Gabbia, a dimostrazione di come la figura di Baresi resti un punto di riferimento morale insostituibile per chiunque abbia indossato la maglia del Diavolo.

Da Inzaghi al campo: Perth si stringe attorno al numero 6

Le maglie speciali : tutti gli undici titolari scelti da Amorim sono scesi sul terreno di gioco indossando la divisa rossonera numero 6 personalizzata con il nome di Baresi sulle spalle.

: tutti gli undici titolari scelti da Amorim sono scesi sul terreno di gioco indossando la divisa rossonera numero 6 personalizzata con il nome di Baresi sulle spalle. La coreografia della curva : i tifosi accorsi a Perth hanno esposto una gigantesca coreografia che ritraeva il Capitano nell'atto di sollevare la Coppa dei Campioni, accompagnata dall'inequivocabile scritta "6 per sempre Capitano".

: i tifosi accorsi a Perth hanno esposto una gigantesca coreografia che ritraeva il Capitano nell'atto di sollevare la Coppa dei Campioni, accompagnata dall'inequivocabile scritta "6 per sempre Capitano". Il minuto di silenzio: prima del fischio d'inizio, uno stadio intero si è fermato in un toccante e solenne momento di raccoglimento che ha unito idealmente l'Australia a tutta la comunità rossonera in Italia.

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L'omaggio privato di Inzaghi ha fatto da preludio alla grande notte dell'Optus Stadium, doveamichevole contro l'Inter:La distanza fisica non ha frenato la voglia di celebrare un mito: la leggenda di Franco Baresi è e rimarrà per sempre un patrimonio senza confini.