Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

È in programma alle ore 10:20 di questa mattina un significativo allenamento congiunto tra il Milan di Rúben Amorim e il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero. Si tratterà di una sorta di vero e proprio "test in famiglia" per il nuovo Diavolo, programmato a pochi giorni di distanza dal raduno ufficiale per la stagione 2026-2027 (avvenuto lo scorso lunedì 13 luglio) e in vista della prima amichevole ufficiale del nuovo corso rossonero, fissata per il prossimo sabato 25 luglio.

La rivoluzione tattica di Amorim: si passa al 3-4-2-1

I nuovi ruoli di Bartesaghi e l'esperimento Chukwueze alla "Diallo"

Secondo quanto riportato oggi in edicola da Tuttosport, questo test rappresenterà la prima vera occasione per vedere applicati sul campo i nuovi principi tattici dell'allenatore portoghese. Il cambiamento più radicale riguarderà l'assetto base: si abbandona definitivamente il 3-5-2 della passata stagione per passare al modulo 3-4-2-1. C'è grande attesa per vedere subito all'opera uno dei volti nuovi del calciomercato rossonero,, che verrà testato nella posizione di braccetto destro della linea difensiva a tre.I riflettori della sessione pomeridiana saranno puntati anche su alcune precise metamorfosi tattiche studiate dallo staff tecnico. Curiosità per l'evoluzione di, per il quale Amorim ha pensato ain questa stagione: il classe 2005 agirà come esterno sinistro nel centrocampo a quattro (non più dunque come quinto di un reparto a cinque) e, all'occorrenza, rappresenterà l'alternativa naturale a Strahinja Pavlović nel ruolo di braccetto sinistro difensivo.

Un capitolo a parte merita Samuel Chukwueze, rientrato dal prestito al Fulham e voglioso di dimostrare la sua utilità alla causa milanista. Nel 3-4-2-1 il nigeriano può ricoprire la posizione di trequartista destro, ma Amorim intende provarlo anche come esterno a tutta fascia sulla corsia di destra. Si tratta di una mossa tattica già attuata con successo dal tecnico portoghese in passato, prima con Geny Catamo e Geovany Quenda allo Sporting Lisbona, e successivamente con Amad Diallo durante l'esperienza sulla panchina del Manchester United.

I giovani del vivaio: Kostić insidia il ruolo di vice-Ramos

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Il test con la seconda squadra permetterà inoltre di valutare l'impatto dei giovani talenti aggregati alla prima squadra in questa prima fase di ritiro a Milanello, delineando chi tra loro avrà le reali chance di rimanere stabilmente in rosa per la stagione 2026-2027. Per un posto al sole nel nuovo Milan si candidano il centrocampistae gli attaccantiProprio Kostić è segnalato in grandissimo spolvero in questa primissima fase di preparazione fisica e tattica. Il giovane attaccante vuole convincere Amorim a puntare su di lui come principale alternativa a Gonçalo Ramos, evitando al club di tornare sul mercato. Le qualità fisiche e tecniche evidenziate finora dimostrano che il ragazzo ha tutte le carte in regola per imporsi nel progetto rossonero.