Nel nuovo e ambizioso Milan guidato da Rúben Amorim, la linea verde continuerà a recitare un ruolo da protagonista assoluta. Tra i giovani talenti destinati a trovare un ampio spazio nelle rotazioni del tecnico portoghese c'è senza dubbio Davide Bartesaghi. Il jolly classe 2005 ha vissuto la sua definitiva consacrazione nel corso della passata stagione, quando è stato lanciato stabilmente tra i titolari del Diavolo da Massimiliano Allegri, interpretando con ottimi risultati il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia nel 3-5-2 del tecnico livornese.

L'avvento in panchina dell'ex allenatore dello Sporting Lisbona, tuttavia, è destinato a ridisegnare i compiti tattici del ragazzo. Secondo quanto ricordato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', Bartesaghi si appresta a vivere una parziale metamorfosi tattica, utile a renderlo ancora più completo ed eclettico nello scacchiere rossonero.

La nuova dimensione tattica: esterno nei quattro o braccetto difensivo

Nelle idee di Amorim, il raggio d'azione di Bartesaghi resterà focalizzato sulla corsia mancina, ma con compiti differenti rispetto al recente passato. Il tecnico portoghese lo valuta infatti in una duplice veste: come esterno sinistro nel centrocampo a quattro del suo 3-4-2-1 oppure, all'occorrenza, come braccetto sinistro nella linea difensiva a tre, configurandosi come la primissima alternativa al serbo

Questa duttilità rappresenterà la vera 'nuova dimensione' di Bartesaghi. In una stagione ricca di impegni ufficiali tra la Serie A, la Coppa Italia e l'Europa League, l'italiano sarà chiamato a farsi trovare sempre pronto in entrambe le posizioni, garantendo freschezza e affidabilità nelle rotazioni difensive e di centrocampo.

I numeri della consacrazione e il sogno della Nazionale Italiana

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Il nuovo posizionamento tattico sarà fondamentale anche in chiave azzurra. Bartesaghi ha recentemente iniziato ad affacciarsi nel giro dellamaggiore e la continuità di rendimento nel Milan sarà l'elemento chiave per blindare la convocazione e ritagliarsi un futuro radioso con la maglia dell'Italia.Le basi poste nell'ultima annata d'altronde sono solidissime. Nella sua prima vera stagione nel calcio dei grandi, il difensore ha collezionato ben 2.536 minuti di gioco distribuiti in 33 presenze complessive tra campionato e coppa nazionale. Il suo contributo non è mancato anche in fase realizzativa e di rifinitura: a referto si contano un assist in Coppa Italia per il gol di Santiago Giménez nel 3-0 rifilato al Lecce a San Siro e la splendida doppietta d'autore in Serie A, siglata nel pareggio per 2-2 tra Milan e Sassuolo il 14 dicembre 2025. Amorim ha tra le mani un gioiello pronto a splendere ancora.