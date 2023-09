Milan, dei ‘nuovi’ a segno solo Pulisic: servono anche gli altri

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul Milan e sui nuovi arrivati in rossonero. Solo Pulisic ha segnato. Gli altri sono a zero

Milan, non basta Pulisic

Il contributo, si legge, in zona gol dei nuovi, tolto lo statunitense, è nullo: al momento il Milan conta sempre sulle reti dei 'soliti'. I rossoneri avranno bisogno il prima possibili dei nuovi, per poter far rifiatare Giroud. In particolare, c'è bisogno delle reti degli attaccanti come Okafor, Jovic e Chukwueze, che contro il Cagliari potrebbero avere tanti minuti.