Milan, rimpianto De Ketelaere: era lui il vice-Giroud?

Il vice Giroud, il Milan, lo aveva in casa. Così Tuttosport in edicola questa mattina. Si parla, ovviamente, di Charles De Ketelaere che sta facendo molto bene con la maglia dell'Atalanta. Sono bastate una manciata di partite, si legge, per comprendere come Paolo Maldini e Ricky Massara non avessero preso un colpo di sole inseguendo il belga per un’estate. Mentre oggi dietro a Giroud ci sono due punti interrogativi, ovvero Okafor e Jovic, a Bergamo Gasperini sta provando con buoni risultati De Ketelaere da punta.