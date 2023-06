Milan, tra Nazionali e tournèe negli Stati Uniti: il programma

Milan, pronta la tournèe

Il Milan, si legge, da lunedì sarà in vacanza. Qualche calciatore giocherà con le nazionali, Tonali sarà all'Europeo Under 21 (dal 21 giugno all'8 luglio). Il Milan si ritroverà a inizio luglio e le prime partite della nuova stagione sono già decise: Pioli sarà in tournée negli Stati Uniti. Domenica 23 luglio Milan-Real Madrid a Los Angeles; giovedì 27 Milan-Juventus, sempre a L.A.; martedì 1 agosto Milan-Barcellona a Las Vegas.